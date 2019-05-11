Süper Lig puan durumu tablosu karıştı. Sezonun kapanmasına kısa bir süre kalırken, Galatasaray geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle aynı puana sahip Başakşehir'i averaj farkıyla liderlik koltuğundan indirerek ilk sıraya geçti. Süper Lig'de 32. hafta puan durumu dün oynanan Antalyaspor - Bursaspor maçı ile değişikliğe uğramıştı. Cumartesi, pazar ve pazartesi oyanacak maçlar ile birlitke Süper Lig puan durumu yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 32. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (32. HAFTA)
Süper Lig'de oynanacak maçların sonucuna göre değişikliğe uğrayacak puan durumu tablosunun güncel haline haberimizden ulaşabilirsiniz. Maçlar biter bitmez aşağıdaki tablo güncellenecektir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|31
|18
|9
|4
|64
|29
|35
|63
|2
|Başakşehir
|31
|18
|9
|4
|45
|18
|27
|63
|3
|Beşiktaş
|31
|17
|8
|6
|66
|41
|25
|59
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|57
|41
|16
|56
|5
|Yeni Malatyaspor
|31
|12
|8
|11
|43
|40
|3
|44
|6
|Alanyaspor
|31
|12
|6
|13
|34
|39
|-5
|42
|7
|Antalyaspor
|32
|12
|6
|14
|35
|52
|-17
|42
|8
|Konyaspor
|31
|9
|14
|8
|37
|35
|2
|41
|9
|Rizespor
|31
|9
|13
|9
|43
|43
|0
|40
|10
|Kasımpaşa
|31
|11
|5
|15
|49
|56
|-7
|38
|11
|Sivasspor
|31
|9
|10
|12
|41
|45
|-4
|37
|12
|Fenerbahçe
|31
|8
|13
|10
|38
|42
|-4
|37
|13
|Kayserispor
|31
|9
|10
|12
|31
|45
|-14
|37
|14
|Ankaragücü
|31
|10
|7
|14
|33
|48
|-15
|37
|15
|Göztepe
|31
|10
|3
|18
|32
|38
|-6
|33
|16
|Bursaspor
|32
|6
|15
|11
|26
|36
|-10
|33
|17
|BB Erzurumspor
|31
|7
|11
|13
|33
|39
|-6
|32
|18
|Akhisarspor
|31
|6
|7
|18
|30
|50
|-20
|25
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (32. HAFTA)
10 MAYIS CUMA
Antalyaspor - Bursaspor: 0-1
11 MAYIS CUMARTESİ
Rizespor - Galatasaray:
Fenerbahçe - Akhisarspor:
Göztepe - Sivasspor:
12 MAYIS PAZAR
Kayserispor - Kasımpaşa:
Konyaspor - Trabzonspor:
Başakşehir - Ankaragücü:
Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor:
13 MAYIS PAZARTESİ
Beşiktaş - Alanyaspor:
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