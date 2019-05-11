Süper Lig puan durumu tablosu karıştı. Sezonun kapanmasına kısa bir süre kalırken, Galatasaray geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle aynı puana sahip Başakşehir'i averaj farkıyla liderlik koltuğundan indirerek ilk sıraya geçti. Süper Lig'de 32. hafta puan durumu dün oynanan Antalyaspor - Bursaspor maçı ile değişikliğe uğramıştı. Cumartesi, pazar ve pazartesi oyanacak maçlar ile birlitke Süper Lig puan durumu yeniden şekillenecek. Peki, Süper Lig puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 32. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (32. HAFTA)

Süper Lig'de oynanacak maçların sonucuna göre değişikliğe uğrayacak puan durumu tablosunun güncel haline haberimizden ulaşabilirsiniz. Maçlar biter bitmez aşağıdaki tablo güncellenecektir.

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 31 18 9 4 64 29 35 63 2 Başakşehir 31 18 9 4 45 18 27 63 3 Beşiktaş 31 17 8 6 66 41 25 59 4 Trabzonspor 31 16 8 7 57 41 16 56 5 Yeni Malatyaspor 31 12 8 11 43 40 3 44 6 Alanyaspor 31 12 6 13 34 39 -5 42 7 Antalyaspor 32 12 6 14 35 52 -17 42 8 Konyaspor 31 9 14 8 37 35 2 41 9 Rizespor 31 9 13 9 43 43 0 40 10 Kasımpaşa 31 11 5 15 49 56 -7 38 11 Sivasspor 31 9 10 12 41 45 -4 37 12 Fenerbahçe 31 8 13 10 38 42 -4 37 13 Kayserispor 31 9 10 12 31 45 -14 37 14 Ankaragücü 31 10 7 14 33 48 -15 37 15 Göztepe 31 10 3 18 32 38 -6 33 16 Bursaspor 32 6 15 11 26 36 -10 33 17 BB Erzurumspor 31 7 11 13 33 39 -6 32 18 Akhisarspor 31 6 7 18 30 50 -20 25

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (32. HAFTA)

10 MAYIS CUMA

Antalyaspor - Bursaspor: 0-1

11 MAYIS CUMARTESİ

Rizespor - Galatasaray:

Fenerbahçe - Akhisarspor:

Göztepe - Sivasspor:

12 MAYIS PAZAR

Kayserispor - Kasımpaşa:

Konyaspor - Trabzonspor:

Başakşehir - Ankaragücü:

Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor:

13 MAYIS PAZARTESİ

Beşiktaş - Alanyaspor: