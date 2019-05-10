Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Akhisarspor'u Kadıköy Ülker Stadı'nda konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Akhisarspor karşısında oynayamayacak. Frey, Şener ve Ferdi sakatlıkları nedeniyle Akhisarspor maçının kadrosunda olmayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.
Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da başlayacak.
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