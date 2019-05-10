Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.05.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 21:40

Akhisar maçı öncesi 'de şok sakatlık!

'in 32.haftasında Akhisarspor'u ağırlayacak olan sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı-lacivertlilerde , sağ ayak altında darbeye bağlı ödem nedeniyle Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de şok sakatlık!
'in 32.haftasında Akhisarspor'u Kadıköy Ülker Stadı'nda konuk edecek olan 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde , Akhisarspor karşısında oynayamayacak. Frey, Şener ve Ferdi sakatlıkları nedeniyle Akhisarspor maçının kadrosunda olmayacak.


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da başlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAkhisar maçı öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri