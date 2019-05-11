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Kartal Atiba ile sözleşme uzatıyor

yönetimi, tam 6 yıldır Siyah- Beyazlı takımda olan Atiba’nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak...

Atiba ile 1 yıl daha
Beşiktaş Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın kontratındaki opsiyonu kullanma kararı aldı. Kontratında "25 maçta en az 45 dakika oynarsa 1 sezonluk opsiyon devreye girer" maddesi bulunan Atiba, Siyah-Beyazlılarda 23 maçta 45 dakika üzeri görev aldı. 'de bitime 3 maç kala forma giymesi durumunda Kanadalı yıldızın kontratı 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak.

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