Kartal Atiba ile sözleşme uzatıyor

Beşiktaş Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın kontratındaki opsiyonu kullanma kararı aldı. Kontratında "25 maçta en az 45 dakika oynarsa 1 sezonluk opsiyon devreye girer" maddesi bulunan Atiba, Siyah-Beyazlılarda 23 maçta 45 dakika üzeri görev aldı. Süper Lig'de bitime 3 maç kala forma giymesi durumunda Kanadalı yıldızın kontratı 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak.
- Spor
- 11.05.2019
- Gazete
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