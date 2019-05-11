Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

'SON SEÇİMİM' DEDİ, BORCU AÇIKLADI

Yarın gerçekleştirilecek seçim, benim Beşiktaş'taki son seçimim. Zaten tüzüğümüz de buna el veriyor, benim isteğim de buydu. Bugün baktığımızda 2 milyon 229 bin TL net borcumuz var. 2012 senesinde göreve geldiğimiz zaman kavram karmaşası vardı. Borcumuz 431 milyon dolardı. Bunlar net borçtu. Alınan avanslar yoktu. 470 milyon TL sadece toplam yatırım harcamalarımız bulunuyor. UEFA sıralamasında geldiğimizde 66. sıradaydık, şu anda 26. sıradayız. Marka değerimiz yüzde yüze yakın gelişme kaydetti. Türkiye'nin en değerli 40. markasıyız.

3 YIL İÇERİSİNDE 2 KEZ ŞAMPİYON OLDUK

Vodafone Park'ta 3 yıl içerisinde 2 kez şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan yenilgisiz çıktık, Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadık. 2019 Süper Kupa maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Umarım dünya çapında bir etkinlik oldu. Espor'a yatırım yapıyoruz. Ümraniye Tesisleri'ne 19 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Bir sahasını hibrit saha haline geldi. Bir türlü Orman Bakanlığı ile ön tarafımızdaki yerin problemini çözemedik. 3 senede Vodafone Park'ı yaptık ama altyapıyı Ümraniye'ye taşımakta bürokrasiyi geçemedik. Form satışımız 420 bin adete ulaştı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum.

TARTIŞMA ÇIKTI

Fikret Orman, kendisine yanıt veren genel kurul üyesiyle tartıştı. Orman, "Rica ediyorum germeyin ortamı. Bugün oruçluyum ve olabildiğince sakin olmaya çalışıyorum" dedi.