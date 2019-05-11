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müjdeyi verdi! Ogu Trabzon yolunda

vatandaşı Ogu’ya “Geldiğinde odan böyle olacak” dedi. Bu paylaşım, taraftarı heyecanlandırdı...

Onazi ogu’yu açıkladı

Trabzonspor'da gelecek sezon için transferde adı geçen Nijeryalı John Ogu için Bordo-Mavili takımın yıldızı Ogenyi Onazi flaş bir paylaşımda bulundu. Ogu'yu sosyal medyada hikayesinde etiketleyerek paylaşımda bulunan Onazi, kendisinin tesislerde kaldığı odasının içini göstererek "Geldiğinde senin de odan böyle olacak. İstersen Nwakaeme'ye sor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, "Transfer bitti" olarak yorumlandı.

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