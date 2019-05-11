Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba'nın Çaykur Rizespor maçının 68. dakikasında ayağı kırıldı. Sahadaki oyuncular gözyaşlarını tutamadı.. Emre Akbaba'nın sakatlanma anı! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ve Galatasaray rekabet ediyor. Maçın 72. dakikasında Emre Akbaba sedyeyle ambulansa taşındı. Akbaba'nın ayağı kırıldı. İşte Emre Akbaba'nın sakatlık yaşadığı o görüntüler... Emre Akbaba'nın yanısıra, Samudio, Onyekuru gözyaşlarına hakim olamazken, tüm futbolcular büyük üzüntü yaşadı. 62. dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna giren Emre Akababa, Samudio'nun şutunu engellemek isterken sakatlık yaşadı. Milli futbolcu, sahaya giren ambulansla birlikte acilen hastaneye gitti. Pozisyonun ardından Samudio, kırmızı kart gördü.

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Rizespor - Galatasaray maçının 67. dakikasında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı. Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş kenara, "ayağı kırılmış" şeklinde bir bilgi verdi. Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Emre Akbaba'nın yanına gelir gelmez kenara değişiklik işareti yaptı.

Emre Akbaba'nın yanısıra, Samudio, Onyekuru gözyaşlarına hakim olamazken, tüm futbolcular büyük üzüntü yaşadı. 62. dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna giren Emre Akababa, Samudio'nun şutunu engellemek isterken sakatlık yaşadı. Milli futbolcu, sahaya giren ambulansla birlikte acilen hastaneye gitti. Pozisyonun ardından Samudio, kırmızı kart gördü.

EMRE AKBABA KİMDİR?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'nın Seine-Saint-Denis kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

1,80 boyuna sahip olan ve orta saha-on numara mevkisinde top koşturan Emre Akbaba her iki ayağına da hakimdir.

Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

Lider Galatasaray, 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçını Mbaye Diagne'nin uzatma dakikalarında attığı 2 golle 3-2 kazandı! Puanını 66'ya yükselten Galatasaray liderliğini sürdürürken Rizespor ise 40 puanda kaldı.

Galatasaray maça hızlı başladı. Henüz ilk dakikada sarı-kırmızılılarda çizgiye inen Diagne, rakibini yatırdı ve pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Onyekuru şut açısı aradı ancak araya son anda savunma girdi.

Mücadelede 5. dakika oynanırken Rizespor gole çok yaklaştı: Muriqi'nin indirdiği topta Samudio, ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak isabet sağlayamadı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

Galatasaray 9. dakikada öne geçti! Ryan Donk, Galatasaray'ı hızlı çıkaran isim oldu. Donk'un pasıyla ceza sahası sol çapraıznda topla buluşan Onyekuru, Feghouli'ye çıkardı. Feghouli gelişine mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra da ataklarını kesmeyen sarı-kırmızılıların 12. dakikada geliştirdiği atakta Feghouli'nin havalandırdığı topa gelişine yarım vole vuran Onyekuru, kaleyi az farkla ıskaladı.

Galatasaray 15. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Ceza sahasına atılan uzun topu Mbaye Diagne indirdi. Henry Onyekuru topu önüne alıp kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak savunma müdahale etti.

Temponun oldukça yükseldiği anlarda bu kez Rizespor 17. dakikada tehlikeli geldi: Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

ÖNCE MUSLERA SONRA OFSAYT

Rizespor 25. dakikada gole çok yaklaştı: Vedat Muriqi, Boldrin'in ara pasında ceza sahasına girdi ve çaprazdan çok sert vurdu ancak Muslera topun ağlarla buluşmasına engel oldu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

RİZESPOR DİREĞE TAKILDI!

30. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Moroziuk, barajı geçti ancak direğe takıldı.

34. dakikada kullanılan kornerin ardından Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı 3'e 1 yakaladı ancak savunma erken döndü ve tehlikeyi savuşturdu. Ardından gelişen Galatasaray hücumunda Diagne savunmanın arkasına sarktı ancak kaleciyle karşı karşıya fırsatı tepti.

HAKEM ÖNCE DEVAM DEDİ, SONRA BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ!

36. dakikada Galatasaray, pozisyonların öncesinde kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde, Marcao yerde kalmıştı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltıyı işaret etti. Mohamed Aberhoune, Marcao'ya dirseğiyle yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

DIAGNE PENALTIYI KAÇIRDI

38. dakikada topun başına geçen Mbaye Diagne'nin penaltı vuruşu direkten döndü ancak seken top Diagne'ye döndü. Senegalli'den dönen topu Nagatomo ağlara gönderdi ancak hakem Serkan Çınar, direkten dönen topa Diagne'nin dokunduğu gerekçesiyle pozisyonda endirekt serbest vuruş verdi.

VEDAT MURIQI YİNE ATTI!

45. dakikada Rizespor beraberliği yakaladı: Ceza sahası önünde topla buluşan Muriqi, çalımlarla ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede 56. dakika oynanırken Galatasaray gole yaklaştı: Galatasaray gole çok yaklaştı! Feghouli, sağ kanattan kale ağzına ortaladı ancak kimse dokunamadı.

Sarı-kırmızılılar 62. dakikada çok etkili geldi! Feghouli'nin yerden çevirdiği topa Mariano çok sert vurdu ancak kaleci Gökhan topu çelmeyi başardı.

DIAGNE FIRSATI TEPTİ!

63. dakika oynanırken Diagne gole yaklaştı! Ndiaye'nin uzun pasında savunmayı sırtına alan Diagne, ceza sahasına girerken çok sert vurdu ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

RİZE BİR KEZ DAHA DİREĞE TAKILDI!

Çaykur Rizespor 66. dakikada ikinci kez direğe takıldı. Köşe vuruşuna iyi yükselen Samudio, vuruşunu da yaptı ancak direğe çarpan top dışarı çıktı.

HERKESİ YIKAN SAKATLIK!

67. dakikada gelişen Rizespor atağında Samudio'yla ikili mücadeleye giren Emre Akbaba bir anda yerde kaldı. İki takım futbolcuları da milli yıldızın yanına koşarken sağlık görevlileri de sahaya girdi. Hasan Şaş, Emre Akbaba'yı gördükten sonra kenara 'Ayağı kırıldı' işareti yaparken değişiklik istedi. 62. dakikada oyuna giren Emre Akbaba alkışlar eşliğinde kenara gelirken ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hakem Serkan Çınar bu pozisyon sonrasında VAR incelemesine başvurdu ve Samudio'ya kırmızı kart gösterdi!

10 KİŞİ RİZESPOR ÖNE GEÇTİ!

10 kişi kalan Rizepsor, Galatasaray savunmasındaki büyük hatayı affetmedi ve 76. dakikada öne geçti: Sağ çaprazdan şutunu çeken Boldrin, Muslera'ya takıldı. Muslera'dan seken topa Mariano'dan önce dokunan Umar Aminu oldu ve Rizespor, 10 kişi kaldığı maçta 2-1 öne geçti.

HAKEM BİR KEZ DAHA PENALTI DEDİ!

Son anlara girilirken gol için yükelenen Galatasaray 87. dakikada etkili geldi: Henry Onyekuru ceza sahasına girerken yerde kaldı. Feghouli önüne düşen topa sert vurdu ama top az farkla dışarı çıktı.

Galatasaraylı futbolcuların bu pozisyona itirazı sonrasında hakem Serkan Çınar pozisyonu incelemeye karar verdi ve arından beyaz noktayı gösterdi!

PENALTI TARTIŞMASI YAŞANDI

90+1'inci dakikada Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Sinan Gümüş arasında penaltı atışı esnasında tartışma yaşandı.

DIAGNE BU KEZ KAÇIRMADI!

Daha önce bir penaltı kaçıran Mbaye Diagne 90+2'nci dakikada topun başına geçti ve topla kaleci Gökhan'ı farklı köşelere göndererek skoru 2-2'ye getirdi! Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon penaltıdan en fazla gol atan isim Mbaye Diagne oldu.

DIAGNE BİR KEZ DAHA SAHNEDE!

90+7'nci dakikada Galatasaray geri döndü.: Sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli ortasını penaltı noktasına gönderdi. Bu topa iyi hareketlenen Diagne yaptığı şık kafa vuruşuyla Galatasaray'ı bir kez daha öne geçirdi!

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

