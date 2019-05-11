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  • 11.05.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 14:49

Son dakika: yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi

'ta gergin geçen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Fikret Orman ve yönetimi, oy çokluğuyla hem idari yönden hem de mali yönden ibra edildi.

Beşiktaş yönetimi ibra edildi!

'ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Erken saatlerde başlayan ve birçok kez yaşanan gerginliklerin damga vurduğu genel kurulda, önce 1 Ocak 2018 ile 16 Eylül 2018 arasında görev yapan yönetim oylandı. İdari yönden ibra edilen Fikret Orman yönetimi, ardından da mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. 16 Eylül 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve yönetimi de aynı şekilde oy çokluğuyla önce idari yönden ardından da mali yönden ibra edildi.

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