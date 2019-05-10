Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'

Galatasaray'ın Florya'dan yönetilemeyeceğini söyleyen Terim "Galatasaray'ı başkan ve yönetim idare eder. Florya'dan idare edilmez. Asla böyle bir şey olmamıştır. Zaten hiçbir başkan da buna müsaade etmez. Ama şahsi hesaplar, kaygılar dile getiriliyor. Divan Kurulu'nda konuşacağım. Hiç kimsenin bilmediği kadar Galatasaray'ı biliyorum." dedi ve devam etti...