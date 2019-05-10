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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'

Galatasaray Teknik Patronu Fatih Terim, katıldığı bir iftar programında takımla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in çok konuşulacak o açıklamaları.

10.05.2019 12:03 - Son Güncelleme: 10.05.2019 12:10
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'

Fatih Terim, önceki akşam Galatasaray Düşünce Derneği'nin konuğuydu. Kulüp üyeleriyle bir araya gelen Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'

Galatasaray'ın Florya'dan yönetilemeyeceğini söyleyen Terim "Galatasaray'ı başkan ve yönetim idare eder. Florya'dan idare edilmez. Asla böyle bir şey olmamıştır. Zaten hiçbir başkan da buna müsaade etmez. Ama şahsi hesaplar, kaygılar dile getiriliyor. Divan Kurulu'nda konuşacağım. Hiç kimsenin bilmediği kadar Galatasaray'ı biliyorum." dedi ve devam etti...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'

"Ünal Aysal döneminde gitmek istediğim için gitmedim, istenmediğim için gittim. Gönderilme isteğini görürsem yine giderim."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'

DİAGNE 10 MİLYON EURO EDER!
"Diagne 10 milyon Euro verilmesi gereken oyuncudur. Başkan da yönetim de doğru yapmıştır. Galatasaray bu 10 milyon Euro'yu kaybetmeyecek. Almasını bilmek kadar satmasını da bilmek lazım."

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'

"Luyindama'yı almak istersek 3 milyon 800 bin Euro eksiyle başlayacağız. Ama alacağız.. Marcao ve Luyindama'nın çok büyük rakamlar kazandıracağını düşünüyorum."

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