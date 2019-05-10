Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 'Keşke Avrupa'ya gitmeseydik'
Galatasaray Teknik Patronu Fatih Terim, katıldığı bir iftar programında takımla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in çok konuşulacak o açıklamaları.
10.05.2019 12:03
- Son Güncelleme: 10.05.2019 12:10
Galatasaray'ın Florya'dan yönetilemeyeceğini söyleyen Terim "Galatasaray'ı başkan ve yönetim idare eder. Florya'dan idare edilmez. Asla böyle bir şey olmamıştır. Zaten hiçbir başkan da buna müsaade etmez. Ama şahsi hesaplar, kaygılar dile getiriliyor. Divan Kurulu'nda konuşacağım. Hiç kimsenin bilmediği kadar Galatasaray'ı biliyorum." dedi ve devam etti...
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