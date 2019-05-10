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Ndiaye İngiltere basınına konuştu: Ada'ya asla dönmem

Gazetesi’in haberine göre Senegalli yıldız sezon sonunda ’ye dönmek istemiyor...

Ada’ya asla geri dönmem

Cimbom'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Stoke gazetesi The Sentiel'in haberine göre, tecrübeli oyuncu sezon sonunda Stoke City'ye dönmek istemiyor. Ndiaye'nin kariyerini Galatasaray ya da başka bir kulüpte devam ettirmek istediği belirtildi. Stoke City Menajeri Nathan Jones ise gelecek sezon Ndiaye'den faydalanmak istediğini açıkladı. Ndiaye bu sezon Sarı- Kırmızılı formayla 3 gol atarken 6 asist yaptı.

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