CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor.
Takımların 11'leri belli oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Necip Uysal'ı ilk 11'de sahaya sürerek bir sürprize imza attı.
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner, Atiba, Necip, Dorukhan, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.