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  • Son Güncelleme: 05.05.2019 18:56

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'de sezonun kırılma maçlarından biri Stadı'nda oynanıyor.

CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

'de sezonun kırılma maçlarından biri Stadı'nda oynanıyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan ile kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor.



Takımların 11'leri belli oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Necip Uysal'ı ilk 11'de sahaya sürerek bir sürprize imza attı.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, , , Feghouli, Onyekuru, Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, , Vida, Isimat-Mirin, Caner, Atiba, Necip, Dorukhan, Ljajic, Lens,

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