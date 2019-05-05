Fenerin kurtarıcısı Mathue Valbuena

FENER hayata döndü... 31. haftaya düşme korkusunu üzerinden atamadan giren Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 yenerek derin bir oh çekti. 9'da Soldado'nun şutu direkten döndü. 13'de Neustaedter'in geri pasında Harun, topu ayağının altından kaçırdı ve top ağlara gitti: 1-0.

ISLA ATTI, VAR İPTAL ETTİ

Ancak Fener 7 dakika sonra yanıt verdi. Valbuena'nın ortasına Eljif penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu: 1-1. 40. dakikada Isla topu ağlara yolladı. Ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

VALBUENA KLASINI GÖSTERDİ

51'de Perica çok müsait pozisyonda topu dışarıya vurdu. 63'te Dirar'ın defanstan seken şutunu Scuffet kornere çeldi. 72'de Valbuena frikikten çok şık bir golle Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

EKİCİ GİRDİ ASİSTİNİ YAPTI

75. dakikada Mehmet Ekici'nin asistinde Soldado'nun golüyle fark ikiye çıktı: 1-3. 83. dakikada Perica'nın kafa vuruşu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve maç 3-1 bitti.