Başakşehir Sivasspor'a da takıldı

Başakşehir'de kan kaybı sürüyor... Turuncu-Lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'a da takılan lider Başakşehir bu sonuçla son 6 maçta 12 puan kaybetti. Sivas karşısında Visca'nın 13'teki şutunda Tolgahan gole izin vermedi.
MAHMUT'TAN KRİTİK HAMLE
Sivas adına 15. dakikada gelişen atakta Douglas'ın şutunu Mert çıkardı. 50'de Elia'nın şutunda Tolgahan topu rahat kontrol etti. 77'de Rybalka'nın ceza sahasındaki şutunda Mahmut topu blokladı.
ZİRVEYİ CİMBOM'A KAPTIRABİLİR
Haftayı beraberlikle kapatan ve puanını 63 yapan Başakşehir, Galatasaray'ın yarın oynanacak derbide Beşiktaş'ı yenmesi durumunda zirveyi averajyla en yakın takipçisi olan Cimbo'a kaptırabilir.
MOSSORO: İPLER BİZİM ELİMİZDE
Başakşehirli Mossoro, Sivas beraberliği sonrası şampiyonluk için umutlu konuştu. Brezilyalı yıldız, "Hala lideriz ve ipler bizim elimizde. İnanırsak başarırız" dedi.
VAZGEÇMEDEN DEVAM EDECEĞİZ
Sivas beraberliği sonrası konuşan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, şampiyonluk için umutlu konuştu. Avcı, "Bu hafta derbi var ve 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz. Önümüzde hala fırsatlar var ama böyle değil" dedi.
MAHMUT'TAN KRİTİK HAMLE
Sivas adına 15. dakikada gelişen atakta Douglas'ın şutunu Mert çıkardı. 50'de Elia'nın şutunda Tolgahan topu rahat kontrol etti. 77'de Rybalka'nın ceza sahasındaki şutunda Mahmut topu blokladı.
ZİRVEYİ CİMBOM'A KAPTIRABİLİR
Haftayı beraberlikle kapatan ve puanını 63 yapan Başakşehir, Galatasaray'ın yarın oynanacak derbide Beşiktaş'ı yenmesi durumunda zirveyi averajyla en yakın takipçisi olan Cimbo'a kaptırabilir.
MOSSORO: İPLER BİZİM ELİMİZDE
Başakşehirli Mossoro, Sivas beraberliği sonrası şampiyonluk için umutlu konuştu. Brezilyalı yıldız, "Hala lideriz ve ipler bizim elimizde. İnanırsak başarırız" dedi.
VAZGEÇMEDEN DEVAM EDECEĞİZ
Sivas beraberliği sonrası konuşan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, şampiyonluk için umutlu konuştu. Avcı, "Bu hafta derbi var ve 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz. Önümüzde hala fırsatlar var ama böyle değil" dedi.
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