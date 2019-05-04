Başakşehir Sivasspor'a da takıldı

...Turuncu-Lacivertliler,Süper Lig'in31. haftasının açılışmaçında deplasmandaSivasspor'ada takılanlider Başakşehir bu sonuçlason 6 maçta 12puan kaybetti. Sivaskarşısında13'teki şutunda Tolgahangole izin vermedi.adına 15. dakikada gelişen atakta Douglas'ın şutunu Mert çıkardı. 50'de Elia'nın şutunda Tolgahan topu rahat kontrol etti. 77'de Rybalka'nın ceza sahasındaki şutunda Mahmut topu blokladı.

CİMBOM'A

MOSSORO

beraberlikle kapatan ve puanını 63 yapan Başakşehir, Galatasaray'ın yarın oynanacak derbide Beşiktaş'ı yenmesi durumunda zirveyi averajyla en yakın takipçisi olan Cimbo'a kaptırabilir.Mossoro, Sivas beraberliği sonrası şampiyonluk için umutlu konuştu. Brezilyalı yıldız, "Hala lideriz ve ipler bizim elimizde. İnanırsak başarırız" dedi.beraberliği sonrası konuşan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, şampiyonluk için umutlu konuştu. Avcı, "Bu hafta derbi var ve 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz. Önümüzde hala fırsatlar var ama böyle değil" dedi.