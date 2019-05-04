Bugünkü
Takvim

Başakşehir Sivasspor'a da takıldı

Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan lider Başakşehir, Sivasspor’la deplasmanda golsüz berabere kaldı... Başakşehir'in Sivas'a takılmasıyla zirve yarışı iyice kızıştı. Gözler yarın oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisine çevrildi...

Başakşehir eriyor
Başakşehir'de kan kaybı sürüyor... Turuncu-Lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı. Sivasspor'a da takılan lider Başakşehir bu sonuçla son 6 maçta 12 puan kaybetti. Sivas karşısında Visca'nın 13'teki şutunda Tolgahan gole izin vermedi.

MAHMUT'TAN KRİTİK HAMLE
Sivas adına 15. dakikada gelişen atakta Douglas'ın şutunu Mert çıkardı. 50'de Elia'nın şutunda Tolgahan topu rahat kontrol etti. 77'de Rybalka'nın ceza sahasındaki şutunda Mahmut topu blokladı.



ZİRVEYİ CİMBOM'A KAPTIRABİLİR
Haftayı beraberlikle kapatan ve puanını 63 yapan Başakşehir, Galatasaray'ın yarın oynanacak derbide Beşiktaş'ı yenmesi durumunda zirveyi averajyla en yakın takipçisi olan Cimbo'a kaptırabilir.

MOSSORO: İPLER BİZİM ELİMİZDE
Başakşehirli Mossoro, Sivas beraberliği sonrası şampiyonluk için umutlu konuştu. Brezilyalı yıldız, "Hala lideriz ve ipler bizim elimizde. İnanırsak başarırız" dedi.

VAZGEÇMEDEN DEVAM EDECEĞİZ
Sivas beraberliği sonrası konuşan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, şampiyonluk için umutlu konuştu. Avcı, "Bu hafta derbi var ve 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz. Önümüzde hala fırsatlar var ama böyle değil" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir Sivasspor'a da takıldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri