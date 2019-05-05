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Düşme hattı karıştı! Erzurum’a hayat öpücüğü

Bursaspor’u 2-0 yenen Erzurumspor bitime 3 hafta kala ligde kalmak için umutlandı. Bursaspor’un işi ise artık daha zor.

Erzurum’a hayat öpücüğü

Düşme hattında bulunan 2 takımın mücadelesinde gülen taraf Erzurumspor oldu ve puanını 32'ye yükseltti. Bursa ise 30 puanda kaldı. İlk yarı golsüz bitti.

AÇILIŞ EDUOK'TAN
76'da Eduok savunmadan dönen topu tamamladı. 1-0. 89'da Hakan, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu. 2-0. Erzurum kritik maçı 2-0 kazandı.

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