Düşme hattı karıştı! Erzurum’a hayat öpücüğü

Düşme hattında bulunan 2 takımın mücadelesinde gülen taraf Erzurumspor oldu ve puanını 32'ye yükseltti. Bursa ise 30 puanda kaldı. İlk yarı golsüz bitti.
AÇILIŞ EDUOK'TAN
76'da Eduok savunmadan dönen topu tamamladı. 1-0. 89'da Hakan, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu. 2-0. Erzurum kritik maçı 2-0 kazandı.
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