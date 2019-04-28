Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 5 futbolcu yaralandı.
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Son dakika: Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüs devrildi
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 5 futbolcu yaralandı.
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 5 futbolcu yaralandı.
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