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  • 29.04.2019 03:46
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 03:48

Son dakika: Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüs devrildi

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 5 futbolcu yaralandı.

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 5 futbolcu yaralandı.

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