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  • 29.04.2019 08:20
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 08:29

lu hayatını kaybetti! Sural ile ilgili kahreden detay

Kayserispor ile oynanan maç sonucu özel bir minibüs ile Alanya'ya dönerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden lu ile ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2.5 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Kayseri deplasmanından dönen lu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan , hayatını kaybetti.

Elim kazada vefat eden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti.

Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.

1 GOLÜ VARDI
Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti.

Çek golcü, forvette görev yapıyordu. 18 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda forma giyen Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında Akdeniz ekibindeki tek golünü kaydetmişti.

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