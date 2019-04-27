Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Ülker Stad'ında Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde son 3 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe, en son geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe kötü gidişatı sonlandırma peşinde

TRABZON FIRTINASI DİNMİYOR

Trabzonspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Kadıköy deplasmanında devam ettirmek istiyor.





FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe XI: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Ayew, Soldado.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİ MAÇ SAATİNDE CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

MAÇ ÖNCESİ

Fenerbahçe, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.