Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.04.2019 17:53
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 18:15

- | CANLI YAYIN

'in 30. haftasındaki dev maçta sezon başından bu yana kötü günler geçiren ile son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın da 11'leri belli oldu. Her iki takımın taraftarları maçı canlı izlemek istiyor. Fenerbahçe – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kadıköy'de zorlu randevu

'in 30'uncu haftasında , Ülker Stad'ında 'u konuk edecek. Ligde son 3 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe, en son geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe kötü gidişatı sonlandırma peşinde

TRABZON FIRTINASI DİNMİYOR
Trabzonspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Kadıköy deplasmanında devam ettirmek istiyor.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİN İLK 11'LERİ
Fenerbahçe XI: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Ayew, Soldado.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.

SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİSİNİ MAÇ SAATİNDE CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

MAÇ ÖNCESİ
Fenerbahçe, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe - Trabzonspor | CANLI YAYIN
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri