Türk'ün yumruğu, dünyayı titretti. "Mr. Robot" lakaplı Sivaslı boksör Avni Yıldırım, Türkiye'nin 1 numaralı ismiydi. Kariyerine 21 galibiyet sığdıran Yıldırım, boksun zirvesine yerleşmek için 23 Şubat'ta Dünya Boks Konseyi (WBC) Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk maçında ABD'li rakibi Anthony Dirrell ile karşı karşıya geldi. Mr. Robot, eski dünya şampiyonu olan Dirrell'i yere serdi.
10. rauntta rakibinin kaşının açılması sonucu Yıldırım'ın hakkı yenildi. Hekemler de teknik nakavt yerine Dirrell'i galip ilan etti. Hakemlerin skandal kararıyla hak ettiği kemer elinden alınan Yıldırım, karara itiraz etti. Türkiye, Yıldırım için kenetlendi. Beklenen haber ise dün geldi. WBC, Türk boksörün itirazını kabul etti. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, "Şanssız bir şekilde kaza ile açılmış kaş yarası yüzünden maç kesildi. Bitmemiş bir maçtı. Adalet yerini bulacak" dedi. Sulaiman, unvan maçının yeniden oynanacağını söyledi. Maç tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.
DÜNYA 5'TEN BÜYÜK
Rakibiyle yeniden ringe çıkacak olan Yıldırım, şunları söyledi: "Hak ettiğimiz şampiyonluk elimizden alındı. O şampiyonluk mutlaka Türkiye'ye gelecek. O kemeri Türkiye'ye getireceğim. Dünya'da Türk boksunun da var olduğunu gösterdik. Dünya 5'ten büyüktür."
10. rauntta rakibinin kaşının açılması sonucu Yıldırım'ın hakkı yenildi. Hekemler de teknik nakavt yerine Dirrell'i galip ilan etti. Hakemlerin skandal kararıyla hak ettiği kemer elinden alınan Yıldırım, karara itiraz etti. Türkiye, Yıldırım için kenetlendi. Beklenen haber ise dün geldi. WBC, Türk boksörün itirazını kabul etti. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, "Şanssız bir şekilde kaza ile açılmış kaş yarası yüzünden maç kesildi. Bitmemiş bir maçtı. Adalet yerini bulacak" dedi. Sulaiman, unvan maçının yeniden oynanacağını söyledi. Maç tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.
DÜNYA 5'TEN BÜYÜK
Rakibiyle yeniden ringe çıkacak olan Yıldırım, şunları söyledi: "Hak ettiğimiz şampiyonluk elimizden alındı. O şampiyonluk mutlaka Türkiye'ye gelecek. O kemeri Türkiye'ye getireceğim. Dünya'da Türk boksunun da var olduğunu gösterdik. Dünya 5'ten büyüktür."
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