Türkiye'nin en iyi atlarından biri olarak gösterilen İngiliz 'Mademoıselle', İstanbul'da bulunan sahibi Harun Yılmaz'ın borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. 2014 yılından bu yana hipodromlarda 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan 'Mademoıselle', bugüne kadar derece aldığı yarışlardan sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı. Kısrak için 16 Nisan'da Bursa 7'nci İcra Dairesi tarafından Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Osmangazi Hipodromu 35'inci Blok 9 No'lu ahırda açık artırma yapılacağı açıklandı. 70 bin lira muhammen bedel belirlenen 'Mademoıselle' isimli yarış atına talip olanlar, değerin yarısı olan 35 bin lira ve satış masrafları ile birlikte 38 bin lira yatıracak. İstanbul'daki İcra Müdürlüğünden gelen talimat üzerine yapılacak açık artırmada en yüksek fiyatı veren atın yeni sahibi olacak.
- Yaşam
- 26.03.2019
- Gazete
Şampiyon İngiliz 'Mademoıselle'e icra
- Bir iyilik haberi
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