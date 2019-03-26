Avni Yıldırım’ın maçı yeniden oynanacak

Dünya Boks Konseyi süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi. Maç yeniden oynanacak. Yıldırım, "Verdiğim sözü tutacağım ve o kemeri Türkiye'ye getireceğim. Dünya'da Türk boksunun da var olduğunu gösterdik" dedi.