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’ın maçı yeniden oynanacak

Avni Yıldırım’ın maçı yeniden oynanacak
Dünya Boks Konseyi süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi. Maç yeniden oynanacak. Yıldırım, "Verdiğim sözü tutacağım ve o kemeri Türkiye'ye getireceğim. Dünya'da Türk boksunun da var olduğunu gösterdik" dedi.

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