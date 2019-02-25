ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçta, kariyerinde 21 galibiyet, 1 yenilgi alan Avni Yıldırım ile 32 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan Anthony Dirrell karşılaştı. WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk maçına çıkan "By robot" lakaplı Yıldırım, 10. rauntta ABD'li rakibi eski dünya şampiyonu Anthony Dirrell'i yere serdi. Maçın doktoru, kaşı açılan Dirrell'in devam edemeyeceğini bildirdi. İşte o andan itibaren skandal karar verildi. Hakemler teknik nakavt kararı vermek yerine, Dirrell'i galip ilan etti. Bu karar büyük tepki çekti. Bir çok boks otoritesi, Yıldırım'a yapılanın dünya boks tarihinde eşine az rastlanır olduğunu ifade ettiler.
(Demir yumruğu yedi, kaşı patladı)
HAKEMLER KATLETTi
Uzmanlar, "İki rakipten birinin başı, boks maçı sırasında diğerinin kaşına çarpmış olsa, o zaman maç durur ve sayı galibiyeti kimin üstünse o maçı kazanır. Ancak burada Amerikalı boksörün kaşı 4. raunttan itibaren açıldı ve 6 raunt sonra maça devam edemedi. Hakemler katletti, ABD'li boksörü galip ilan etti. Bu haksızlık" dediler.
Twitter Yorumları:
TÜRK'ün gücü, onurumuzsun.
AVNİ duygularımıza tercüman olmuş.
TÜRK'ÜN Türk'ten başka dostu yoktur.
ADALETSİZ Amerika.
BU da maç lobisi.
HAKEMLİĞİNİZ batsın sizin.
KALLEŞLER Yiğido'nun hakkını yediler.
BOKSTA yeni kural, dayak yiyeni şampiyon yapmak.
MEVLÜT YÜKSEL
(Demir yumruğu yedi, kaşı patladı)
HAKEMLER KATLETTi
Uzmanlar, "İki rakipten birinin başı, boks maçı sırasında diğerinin kaşına çarpmış olsa, o zaman maç durur ve sayı galibiyeti kimin üstünse o maçı kazanır. Ancak burada Amerikalı boksörün kaşı 4. raunttan itibaren açıldı ve 6 raunt sonra maça devam edemedi. Hakemler katletti, ABD'li boksörü galip ilan etti. Bu haksızlık" dediler.
Twitter Yorumları:
TÜRK'ün gücü, onurumuzsun.
AVNİ duygularımıza tercüman olmuş.
TÜRK'ÜN Türk'ten başka dostu yoktur.
ADALETSİZ Amerika.
BU da maç lobisi.
HAKEMLİĞİNİZ batsın sizin.
KALLEŞLER Yiğido'nun hakkını yediler.
BOKSTA yeni kural, dayak yiyeni şampiyon yapmak.
MEVLÜT YÜKSEL
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