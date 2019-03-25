Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Dev derbi için geri sayım başladı. İki takımın taraftarları da merakla Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig 28. haftanın fikstürünü açıkladı. Peki, FB GS maçı hangi kanalda? İşte derbiye dair detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta fikstürü açıklandı. Dev derbinin oynanacağı tarihi böylece belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise henüz belli olmadı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN TARİHİ DE BELLİ OLDU

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalarda oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Kalan tüm maçların günü ve saati de belli oldu. Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.