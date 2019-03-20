Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya derbi damga vuracak! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin günü ve saati belli oldu. Buna göre derbi; 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.



G.SARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ 5 MAYIS PAZAR!



Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalarda oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Kalan tüm maçların günü ve saati de belli oldu.