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Ersun Yanal, Galatasaray derbisine kadar kayıp istemiyor

Futbolcularıyla görüşen Fenerbahçe’nin teknik patronu, zorlu maratonda hata istemiyor.

Hedef 4 maç 12 puan
F.Bahçe'nin hocası Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında futbolcularıyla toplantı yaptı. Önlerindeki 4 maçı kazanacaklarını dile getiren Yanal, bunun imkansız olmadığını söyledi. Beşiktaş maçı istatistikleri oyuncularıyla paylaşan Ersun Yanal, "İşte inandığımız zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Aynı tempoyla devam" dediği bildirildi. Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sonrasında Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek Sarı-Lacivertliler, sonraki haftalarda ise Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu 4 maçtan sonra ise rakip Galatasaray.

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