Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçında yardımcısına küfreden ve PFDK'dan 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus'a yeni faturalar çıkıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Aydınus ceza sonrası önce üç günlük eğitim seminerine davet edilmedi. Daha sonra Federasyon Başkanı Hüsnü Güreli'nin talimatıyla 30 günlük maaşı da kesildi. Aynı zamanda hukukçu olan Güreli, 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan birinin eğitime katılmamasını ve bu süre zarfında maaş da alamayacağını ilgili birimlere bildirdi.

Aydınus ayda 17 bin TL maaş alıyordu. Kaybı şimdilik 77 bin TL

Ayrıca Aydınus'un en az 4 maç, 4 de VAR görevi alamayacağını düşünecek olursak 60 bin TL de buradan bir kaybı söz konusu. Eğer ceza 30 günde kalırsa Aydınus'un bu olay sonrasındaki en az kaybı toplam 77 bin TL.

Bu arada Süper Lig hakemleri hafta sonuna kadar, bir gün kural, iki gün de VAR eğitimi aldı. Jaap Uilenberg, Oğuz Sarvan ve FIFA VAR Eğitimcisi Danny Makkelie kapsamlı bir eğitim programı uyguladı.