Yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Ağrı ve Muş'ta bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra Avrupa Şampiyonası Eleme maçı olan Türkiye - Moldova maçını izlemek için Eskişehir'e geçti.

ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Başkan Erdoğan'a stada girdiği ilk andan itibaren yoğun ilgi gösterildi. Çevredekilerin sevgi gösterilerine karşılık veren Erdoğan, 53'ncü dakikada Cenk Tosun'un attığı Türkiye'yi 3-0 öne geçiren golü de yanındakilerle birlikte ayakta alkışladı.