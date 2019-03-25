Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.03.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 21:23

Başkan Erdoğan - maçında gole böyle sevindi

Başkan , A Milli Takım'ın ile oynadığı maçı Yeni Eskişehir Stadyumu'nda takip etti. Erdoğan Cenk Tosun'un attığı 'nin 3. golünü ise ayakta alkışladı.

Başkan Erdoğan o gole böyle sevindi

Yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Ağrı ve Muş'ta bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra Avrupa Şampiyonası Eleme maçı olan - maçını izlemek için Eskişehir'e geçti.

ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
Başkan Erdoğan'a stada girdiği ilk andan itibaren yoğun ilgi gösterildi. Çevredekilerin sevgi gösterilerine karşılık veren Erdoğan, 53'ncü dakikada Cenk Tosun'un attığı Türkiye'yi 3-0 öne geçiren golü de yanındakilerle birlikte ayakta alkışladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBaşkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında gole böyle sevindi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri