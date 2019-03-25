Yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Ağrı ve Muş'ta bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra Avrupa Şampiyonası Eleme maçı olan Türkiye - Moldova maçını izlemek için Eskişehir'e geçti.
ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ
Başkan Erdoğan'a stada girdiği ilk andan itibaren yoğun ilgi gösterildi. Çevredekilerin sevgi gösterilerine karşılık veren Erdoğan, 53'ncü dakikada Cenk Tosun'un attığı Türkiye'yi 3-0 öne geçiren golü de yanındakilerle birlikte ayakta alkışladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.