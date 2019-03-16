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  • 16.03.2019 18:03
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 18:09

'ın ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında ile , yapacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Göztepe ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Beşiktaş'ın konuğu, Göztepe. Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:

'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak Yılmaz.

11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz.

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 25. kez karşılaşacak

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

GÖZTEPE'NİN İLK 11'İ

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