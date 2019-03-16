Beşiktaş'ın Göztepe ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Beşiktaş'ın konuğu, Göztepe. Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak Yılmaz.
Göztepe 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz.
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 25. kez karşılaşacak
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
GÖZTEPE'NİN İLK 11'İ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.