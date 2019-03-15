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  • 15.03.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 21:54

Spor dünyasından 'daki terör saldırısına tepki

Dünyanın önde gelen spor kulüpleri ve çok sayıda sporcu, 'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Spor dünyasından terör saldırısına tepki

ekiplerinden , , Arsenal, Liverpool, Chelsea, ve 'nin aralarında yer aldığı kulüplerin yanı sıra kariyerini İngiltere'de sürdüren Mısırlı Muhammed Salah, Türk asıllı Alman futbolcu ve , Arjantinli Sergio Agüero gibi yıldız futbolcular 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı hesaplarından kınadı.

"AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"
İspanya'nın Barcelona ekibi, Türkçe ve İngilizce hesaplarından "'nın Christchurch kentindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.

Almanya'nın , Fransa'nın Paris Saint-Germain, 'nın Roma, Inter ve Milan takımları terör saldırısını sosyal medya hesaplarından kınayan mesajlar yayımladı.

"RENGİ, ÜLKESİ, DİNİ YOK! TERÖRE LANET OLSUN!"
İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcu , Türkçe ve İngilizce "Rengi, ülkesi, dini yok! Teröre lanet olsun! Dualarım hayatını kaybeden ve yaralanan Müslüman kardeşlerimle.", İngiltere'nin Leicester City takımında oynayan Çağlar Söyüncü de "Dualarımız bugün gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Müslüman kardeşlerimizle! Teröre lanet olsun." ifadelerini kullandı.

Futbol hayatına ekibi El-Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve kariyerini Gazişehir'de sürdüren da terör saldırısıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"TERÖRÜN RENGİ, DİNİ, ÜLKESİ YOKTUR"
Amerikan (NBA) takımlarından 'ta forma giyen , sosyal medya hesabında, "Yeni Zelanda'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman ragbici Sonny Bill Williams da "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.

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