Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı esnasında düzenlenen terör saldırı sonucu 49 kişi şehit oldu.



Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.



"BU TÜR EYLEMLER, ÇIKARLARIMIZA ZARAR VERİYOR"

Ülkesinin, Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla hiçbir alakası olmadığının altını çizen Dacic, "Biz, hiç kimseden kurbanların intikamını almasını istemedik. Bu isimlerin bu şekilde suistimal edilmesini kınıyoruz. Bu tür eylemler, çıkarlarımıza zarar veriyor. Buna benzer suistimallere karşı mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Birçok ülkenin terörist hareketleri "özgürleştirici" olarak nitelendirdiğini ve bunlara tolerans gösterdiğini savunan Sırp bakan, "Terör, yalnızca hep beraber hareket ederek ve ayrımcılık yapmadan üstesinden gelebileceğimiz küresel bir felaket." ifadelerini kullandı.

Dacic, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan ya da hayatını kaybeden Sırbistan vatandaşı bulunmadığını sözlerine ekledi.

SALDIRI SİLAHININ ÜZERİNDEKİ SIRP TARİHİ FİGÜRLER

Görüntülerde, Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın, saldırıda kullandığı silahın üzerine tarihte Osmanlılara karşı savaşmış Lazar Hrebeljanovic, Milos Obilic, Baja Pivljanin, Novak Vujosevic gibi Sırp figürlerin adlarını da yazdığı görülüyor.

Tarrant'ın ayrıca, camiye giderken aracın içinde dinlediği Sırpça Çetnik şarkısında, sözlerinde "Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp savaş suçlusu Radovan Karadzic'e yönelik övgü dolu ifadeler dikkat çekiyor. Şarkıda, "Krajina'dan kurtlar geliyor, (Hırvat) Ustaşalar ve Türkler korksun, Karadzic sen Sırplara liderlik et, korkusuz oldukları anlaşılsın." ifadeleri yer alıyor.