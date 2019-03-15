Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla arayarak Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi." ifadelerini kullandı..
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda Devlet Başkanı'na taziye telefon
Son dakika... Başkan Erdoğan, Yeni Zelanda'da camide yapılan katliamla ilgili Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetledi.
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