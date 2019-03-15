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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 18:11

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Başkanı'na taziye telefon

Son dakika... Başkan Erdoğan, 'da camide yapılan katliamla ilgili Yeni Başkanı Dame Patsy Reddy’i telefonla arayarak terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla arayarak Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki 2 camide 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirdi." ifadelerini kullandı..

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