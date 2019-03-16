Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 yenerek milli araya moralli bir giriş yaptı. Maçın dikkat çeken anı ise Ersun Yanal ile Tolgay Arslan'ın gol sevinçleri oldu. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, 2-1'lik Sivaspor galibiyeti ile kritik bir virajı döndü. Karşılaşmayı Soldado ve Mehmet Ekici'nin golleriyle 2-1 kazanan sarı lacivertliler puanını 31'e yükseltti. Maçın ikinci yarısında Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen golden hemen 1 dakika sonra Soldado eşitliği sağladı. Son dakikaları Fenerbahçe için oldukça stresli geçen maça Ersun Yanal ve Tolgay Arslan damgasını vurdu. Teknik direktör Ersun Yanal golü kulübede kutladı. Özellikle Tolgay Arslan ile Ersun Yanal'ın birbirine sarılıp, sevinmeleri dikkatlerden kaçmadı.
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