Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.03.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 11:04

Gol sonrası ve detayı gözlerden kaçmadı

Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında , Sivasspor'u 2-1 yenerek milli araya moralli bir giriş yaptı. Maçın dikkat çeken anı ise ile 'ın gol sevinçleri oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGol sonrası Ersun Yanal ve Tolgay Arslan detayı gözlerden kaçmadı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri