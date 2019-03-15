Cevad Prekazi, bir dönem Galatasaray'da oynamış bir futbolcudur. Cevad Prekazi hakkında yakın zamanlarda merak edilen sorulardan birisi de "Cevad Prekazi 15 Mart 1989 yılında Şampiyonlar Ligi Kupası'nda hangi Avrupa takımına gol atmıştır?" sorusu oldu. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

CEVAD PREKAZİ 15 MART 1989 YILINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI'NDA HANGİ AVRUPA TAKIMINA GOL ATMIŞTIR?

Cevap: Cevad Prekazi, 15 Mart 1989'da golü Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fransız ekibi MONACO'ya atmıştır.

CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi orta saha mevkiinde görev almış Arnavut asıllı Kosovalı futbolcudur. Hem Sırp ve Türk vatandaşlığına sahiptir. Prekazi Mitroviça'da doğdu ve 6 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Sırbistan'da Dzevad Prekazi olarak adlandırılır. Ağabeyi Luan Prekazi'de Partizan'da oynadı.

Zoran Simoviç'in davetlisi olarak Amerika'dan döndükten sonra, 1985-1986 sezonundan itibaren Galatasaray'da forma giymeye başladı. Özellikle, serbest vuruşlardaki ustalığı, asistleri ve sol ayağıyla vurduğu sert şutlarıyla tanınmıştır.

1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar çıkan Galatasaray'ın en önemli oyuncularındandı.

15 Mart 1989 tarihinde Köln'deki Monaco - Galatasaray maçının 61. dakikasında 37 metre mesafeden attığı inanılmaz serbest vuruş golü ile Galatasaray taraftarlarının hafızasına kazınmıştır. Tanju Çolak ve Mirsad Kovaceviç ikilisine yaptığı asistlerle sayısız golü hazırladı. 1987 ve 1988 yıllarında Galatasaray'da lig şampiyonlukları yaşadı. Galatasaray'da 174 lig maçında 40 gol attı.

Cevad Prekazi, 1991 yılında Galatasaray'a veda etti. Kısa bir süre Altay'a transfer oldu. Galatasaray ile Altay arasındaki maç sırasında, Galatasaray taraftarları "Seni unutamam" isimli şarkı söyleyerek ona olan sevgi ve bağlılığını gösterdi. Bu olaydan sonra Prekazi gözyaşlarını gizleyemedi ve ağlayarak sahayı terk etti. Bakırköyspor'da futbol oynadıktan sonra ülkesine geri döndü.

1993 Yaz'ında Prekazi Yugoslavya'ya döndü ve 1993-1994 sezonunda FK Trudbenik Belgrad ile oynadı.