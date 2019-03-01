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  • 01.03.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 17:15

Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'ın yeni hocası 'e tebrik telefonu

Başkan , Türkiye A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü 'i arayarak tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen 'i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

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