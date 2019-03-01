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  • 01.03.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 16:13

'nın hamam anısı kahkahalara boğdu

dergisinin mart sayısına açıklamalarda bulunan Kagawa, İstanbul'daki yaşantısını anlattı. Japon futbolcunun gittiği bir hamamda yaşadıkları ise dinleyenleri kahkahalara boğdu.

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, siyah-beyazlı takımdan çok samimi bir teklif aldığını ve gördüğü atmosferin kararında etkili olduğunu belirtti.

Beşiktaş dergisinin mart sayısına açıklamalarda bulunan Kagawa, "Beşiktaş'tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim. 'Bundan daha fazlası olamaz' diye düşündüm, ateşlilik konusunda özellikle. Taraftarlar, stadyumun atmosferi gerçekten inanılmaz. Tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var. Ben buraya çok isteyerek ve arzulayarak geldim." ifadelerini kullandı.

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