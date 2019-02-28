Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu'nun görevden ayrılmasının ardından başladığı hoca arayışına Şenol Güneş ile anlaşarak son verdi. TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA

TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1 Temmuz 2000 tarihinde Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, Türkiye'ye 2002 Dünya Kupası 3'ncülüğünü kazandırmıştı. 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarısız sonuçlar almasının ardından eleştirilmeye başlanılan tecrübeli hoca, 30 Haziran 2004 tarihinde bu görevden ayrılmıştı. Şenol Güneş Milli Takım'ın başında 43 maça çıkarken; bu maçlarda 20 galibiyet, 12 mağlubiyet, 11 beraberlik aldı.