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  • 01.03.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 17:27

'de 25 ve 26. haftanın programları açıklandı! Başakşehir - maçı ne zaman?

'de şampiyonluk heyecanı giderek artarken 25 ve 26. haftanın maç programını açıkladı. Böylece 25'nci haftanın en kritik mücadelesi olarak göze çarpan - maçının tarihi de belli oldu.

Süper Lig'de 25 ve 26. haftanın programları açıklandı

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.

İşte ligin 25 ve 26. haftalarındaki program şu şekilde:

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