2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.
İşte ligin 25 ve 26. haftalarındaki program şu şekilde:
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.
İşte ligin 25 ve 26. haftalarındaki program şu şekilde:
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