Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fikret Orman "Borçlu olan kulüpler, hızlı olarak bütçelerini daraltmak zorunda, buna başkanı olduğum Beşiktaş da dahil. Şampiyon olmuş tüm kulüpler bunu yapacak. Kulüpler kendi göbeğini kendi kesecek. dedi.

"HERKES ŞOK OLDU"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevinden istifa etmesiyle alakalı konuşan Orman, "Yıldırım Demirören'in istifası, hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ HAZİRAN'A KADAR HOCAMIZ OLACAK"

Milli Takımla anlaşan Şenol Güneş hakkında konuşan Fikret Orman, "Bizim yönetim kurulu toplantımız var. Kulübümüz bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Şenol Güneş, haziran ayına kadar teknik direktörümüz olacak." dedi.