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  • 28.02.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 17:35

'dan ve açıklaması

Başkanı , Beşiktaş Teknik Direktörü 'in Milli Takım'a imza atması ve Başkanı 'in istifası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan "Borçlu olan kulüpler, hızlı olarak bütçelerini daraltmak zorunda, buna başkanı olduğum da dahil. Şampiyon olmuş tüm kulüpler bunu yapacak. Kulüpler kendi göbeğini kendi kesecek. dedi.

"HERKES ŞOK OLDU"
Başkanı 'in görevinden istifa etmesiyle alakalı konuşan Orman, "Yıldırım Demirören'in istifası, hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ HAZİRAN'A KADAR HOCAMIZ OLACAK"
Milli Takımla anlaşan hakkında konuşan Fikret Orman, "Bizim yönetim kurulu toplantımız var. Kulübümüz bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Şenol Güneş, haziran ayına kadar teknik direktörümüz olacak." dedi.

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