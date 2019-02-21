Göster kendini Diagne!

G.Saray'ın Benfica ile oynayacağı maçta tüm gözler Mbaye Diagne'de olacak. Cimbom'un 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Senegalli golcü şu ana kadar çıktığı 3 maçta sadece Trabzon'a karşı penaltıdan gol sevinci yaşarken, henüz bekleneni veremedi.
FATİH TERİM GOL İSTİYOR
Diagne ile özel bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Senden beklenti çok büyük. Kaliteni göstermen için önünde önemli bir fırsat var. Atacağın gollerle bize turu getirebilecek kaliteye sahipsin" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM GOL İSTİYOR
Diagne ile özel bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Senden beklenti çok büyük. Kaliteni göstermen için önünde önemli bir fırsat var. Atacağın gollerle bize turu getirebilecek kaliteye sahipsin" ifadelerini kullandı.
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