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Göster kendini Diagne!

maçında gözler henüz bekleneni veremeyen Diagne’de olacak...

Göster kendini Diagne!
G.Saray'ın ile oynayacağı maçta tüm gözler Mbaye Diagne'de olacak. Cimbom'un 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Senegalli golcü şu ana kadar çıktığı 3 maçta sadece 'a karşı penaltıdan gol sevinci yaşarken, henüz bekleneni veremedi.

FATİH TERİM GOL İSTİYOR
Diagne ile özel bir toplantı yapan teknik direktör , "Senden beklenti çok büyük. Kaliteni göstermen için önünde önemli bir fırsat var. Atacağın gollerle bize turu getirebilecek kaliteye sahipsin" ifadelerini kullandı.

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