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  • 28.01.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 18:35

Son dakika: ile fesih görüşmelerine başladı

ile arasındaki fesih görüşmelerinin başladığı kaydedildi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüpten gitmek isteyen Portekizli futbolcu ile yönetim arasındaki müzakerelere başladı.

Görüşmeler başladı! Ricardo Quaresma...

'ta Quaresma'nın kulüpteki geleceği konusunda hareketli saatlar yaşanıyor. BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarın gözündeki kredisini tamamiyle tüketen Portekizli futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ta bu hafta Pazartesi'ye ertelenen Quaresma zirvesi yapıldı. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı yönetimden Portekizli futbolcuya kalması konusunda son bir teklif yapıldı fakat Quaresma kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından , Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Portekizli futbolcu ile Beşiktaş yönetiminin uzlaşmak istediği rakamlar arasında 250 bin euro kaldı. Fesih görüşmeleri tamamlanmak üzere.

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