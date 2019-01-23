Transfer döneminin bitimine az bir süre kala Beşiktaş'ta Quaresma şoku yaşanıyor. Quaresma'nın ayrılma isteği, Beşiktaş yönetiminde soğuk duş etkisi yarattı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İKNA ÇABASINDAYKEN...

Beşiktaş yönetimi Quaresma'nın takımda kalması için ikna turlarındayken, Quaresma cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. TRTSpor'un iddiasına göre Quaresma'nın eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.

Haberin ardından gözler Portekizli futbolcuya çevrildi.