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  • 23.01.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 17:46

lı Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Bir süredir 'tan ayrılacağı ve ayrılma isteğini kulübe ilettiği belirtilen Beşiktaşlı Quaresma cephesinden flaş hamle! TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Quaresma'nın eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.

Beşiktaş'ta şok! Quaresma'nın ailesi İstanbul'dan ayrıldı

Transfer döneminin bitimine az bir süre kala 'ta Quaresma şoku yaşanıyor. Quaresma'nın ayrılma isteği, Beşiktaş yönetiminde soğuk duş etkisi yarattı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İKNA ÇABASINDAYKEN...

Beşiktaş yönetimi Quaresma'nın takımda kalması için ikna turlarındayken, Quaresma cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. TRTSpor'un iddiasına göre Quaresma'nın eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.

Haberin ardından gözler Portekizli futbolcuya çevrildi.

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