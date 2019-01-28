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  • 28.01.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 17:41

için kiralama teklifi yaptı

ekibi Celta Vigo'da forma giyen için harekete geçti. Galatasaray Emre Mor'u kiralamak için resmi teklifte bulundu.

Galatasaray'dan Emre Mor atağı! Teklif yapıldı

, Celta Vigo formasını giyen için resmi teklif yaptı. Yıldız futbolcu kiralık olarak Galatasaray'a geliyor.

Galatasaray, yıldız futbolcu Emre Mor için resmi teklif yaptı. Galatasaray sürpriz bir hamleyle kadro dışı bırakılan Emre Mor için transfer görüşmelere başladı. Emre Mor, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray ile Celta Vigo arasında transferin detayları görüşülüyor.

O LİSTEDE EMRE MOR'UN DA İSMİ VAR

Öte yandan Galatasaray yönetimi önderliğinde dün gece saatlerinde teknik direktör ve yardımcılarınında da katılımıyla transfer toplantısı yapmıştı. Paylaşılan fotoğrafta bulanıklaştırılmış beyaz tahtada yazan isimlerden birinin de Emre Mor olduğu iddia edilmişti.

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