Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Futbol Arena'da yer alan habere göre Galatasaray, Midtjylland forması giyen 2,01 boyudaki Nijeryalı golcü Paul Onuachu için 7 milyon euro teklif etti. Nijeryalı futbolcunun kulübü ise Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti. Transferde iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

Paul Onuachu KİMDİR?

28 Mayıs 1994 yılında Nijerya'nın Owerri şehrinde dünyaya gelen Paul Onuachu, futbol hayatına FC Ebedei takımında başladı. Daha sonra Midtjylland takımına transfer olan Paul Onuachu, uzun süredir Danimarka'da forma giyiyor. Genç yıldız bu sezon da oldukça formda.