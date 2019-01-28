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  • 28.01.2019 18:35

'a sürpriz forvet! 2.01'lik için 7 milyon euro (?)

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala forvet arayışlarına devam eden , aradığı ismi 'da buldu. Galatasaray FC Midtjylland forması giyen için 7 milyon euroluk teklifte bulundu.

Galatasaray'a 2.01'lik forvet!

Transfer çalışmalarını sürdüren için flaş bir iddia geldi. Futbol Arena'da yer alan habere göre Galatasaray, Midtjylland forması giyen 2,01 boyudaki lı golcü için 7 milyon euro teklif etti. Nijeryalı futbolcunun kulübü ise Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti. Transferde iki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

Paul Onuachu KİMDİR?

28 Mayıs 1994 yılında Nijerya'nın Owerri şehrinde dünyaya gelen Paul Onuachu, futbol hayatına FC Ebedei takımında başladı. Daha sonra Midtjylland takımına transfer olan Paul Onuachu, uzun süredir 'da forma giyiyor. Genç yıldız bu sezon da oldukça formda.

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