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’da sıcak saatler

Portekizli futbolcunun ’la olan sözleşmesinin en geç yarın feshedilmesi bekleniyor.

Quaresma’da sıcak saatler
Beşiktaş'ta Quaresma ile yolların her an ayrılması bekleniyor. 2. Başkan ile dün bir araya gelen Portekizli futbolcunun geleceği hakkında Adalı ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 'nın 'tan ayrılmayı kafasına koyduğu ve bunu Adalı'ya ilettiği gelen bilgiler arasında geliyor. Quaresma'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesini en geç yarın feshedeceği öne sürülürken iki tarafın son detayları görüştüğü gelen bilgiler arasında.

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