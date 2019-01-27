Quaresma’da sıcak saatler

Beşiktaş'ta Quaresma ile yolların her an ayrılması bekleniyor. 2. Başkan Serdal Adalı ile dün bir araya gelen Portekizli futbolcunun geleceği hakkında Adalı ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyduğu ve bunu Adalı'ya ilettiği gelen bilgiler arasında geliyor. Quaresma'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesini en geç yarın feshedeceği öne sürülürken iki tarafın son detayları görüştüğü gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 27.01.2019
- Gazete
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