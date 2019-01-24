Kayıp uçak ve Sala için üzücü gelişme!

Guernsey Bölgesi Polis İdaresi'nden yapılan açıklamada ''3 uçak ve 5 helikopterle, toplamda 80 saatlik bir uçuşla arama yapıldı. Denizde de iki arama botuyla büyük bir alanda arama yapıldı ancak hiçbir ize ulaşılamadı. Tüm bilgilerin ışığında, zor olsa da arayışları sonlandırma kararı aldık. Şu aşamada, hayatta olma şansları çok düşük." sözleri kullanıldı.





Sala için kurtarma ekipleri 3 gün boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak somut bir delile rastlayamadılar. Polisin yaptığı son açıklamanın ardından Emiliano Sala'nın hayatta kalma şansı artık mucizelere kaldı.





Uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.