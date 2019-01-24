Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.01.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 22:04

yolunda

Everton’da fazla forma şansı bulamayan ’un ekibi ’ın yolunu tutabilir.

Cenk Tosun Saray yolunda...

Son dönemde Everton'da yeterince forma şansı bulamayan 'un ekiplerinden 'ye olması gündemde.

Mavilerin hocası Marco Silva bu transfere son derece sıcak bakıyor. Sebebi ise hücum hattında ısrarla istediği Batshuayi transferi için gereken bütçeyi Cenk Tosun'la karşılamayı düşünmesi.

Cenk'e en ciddi teklif ise Crystal Palace'tan geldi. Cenk Tosun da Londra'da oynamak için Palace'ye gitmeyi ciddi ciddi düşünüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCenk Tosun Crystal Palace yolunda
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar