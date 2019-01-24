Son dönemde Everton'da yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Londra ekiplerinden Crystal Palace'ye transfer olması gündemde.

Mavilerin hocası Marco Silva bu transfere son derece sıcak bakıyor. Sebebi ise hücum hattında ısrarla istediği Batshuayi transferi için gereken bütçeyi Cenk Tosun'la karşılamayı düşünmesi.

Cenk'e en ciddi teklif ise Crystal Palace'tan geldi. Cenk Tosun da Londra'da oynamak için Palace'ye gitmeyi ciddi ciddi düşünüyor.



