Emiliano Sala'nın bindiği uçak hakkında şoke eden iddia!

Dünya günlerdir 'Emiliano Sala öldü mü?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Cardiff City'nin Nantes'ten rekor ücretle transfer ettiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, Manç Denizi'nin üzerinde kaybolmuştu. Şok eden kazayla flaş bir haber gündemde...