Emiliano Sala'nın bindiği uçak hakkında şoke eden iddia!
Dünya günlerdir futbolcu Emiliano Sala ve kaybolan uçağı konuşuyor. Uçak ile irtibatın kesilmesi sonrasında akıbeti merak edilen Emiliano Sala'nın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak için şok bir iddia ortaya atıldı.
24.01.2019 12:22
- Son Güncelleme: 24.01.2019 13:09
Dünya günlerdir 'Emiliano Sala öldü mü?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Cardiff City'nin Nantes'ten rekor ücretle transfer ettiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, Manç Denizi'nin üzerinde kaybolmuştu. Şok eden kazayla flaş bir haber gündemde...
Sala, küçük bir özel uçakla İngiltere Premier Ligi'ndeki Cardiff takımına katılmak için Galler'in başkenti Cardiff'e uçarken 22 Ocak günü radardan kaybolmuştu.
Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala'yı daha önce Galler'den Fransa'ya uçurmuştu.
Ibbotson'un dönüş yolculuğu öncesinde Facebook'tan bir arkadaşına "Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım" mesajı attığı tespit edildi.
Öte yandan radardan kaybolan 35 yaşındaki uçağa 2015 yılında bir BBC belgeselinde yer verildiği ortaya çıktı.