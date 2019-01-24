Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 24.01.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 19:41

Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz ve Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-Kırmızılı kulüp Serdar Aziz'in olası Fenerbahçe transferiyle ilgili açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz açıklaması!

Sarı-Kırmızılı kulüp Serdar Aziz'in olası Fenerbahçe transferiyle ilgili açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'dan flaş Serdar Aziz ve Fenerbahçe açıklaması!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar