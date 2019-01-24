Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz ve Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-Kırmızılı kulüp Serdar Aziz'in olası Fenerbahçe transferiyle ilgili açıklama yayınladı.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"