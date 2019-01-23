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  • 23.01.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 17:05

Son dakika: ve Başkan 'u PFDK'ya sevk etti

Ve beklenen oldu. Son dakika haberine göre, ve Fenerbahçe Başkanı , PFDK'ya sevk edildi. Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez PFDK'ya sevk edilmiş oldu.

Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Hukuk Müşavirliği'nce 23.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. 'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BOLUSPOR Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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