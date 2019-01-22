Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı

Sarı lacivertliler, 20. dakikadada Roberto Soldado'nun röveşata golü ile 1-0 öne geçti ancak son anlarda Aytaç Kara skoru 1-1 yaptı ve maç berabere bitti. Son başından bu yana kötü gidişata son veremeyen Fenerbahçe'de sular durulmazken, gecenin en çok konuşulan ismi Ali Koç oldu.