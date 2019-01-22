Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile son dakikada yediği gol ile 1-1 berabere kaldı. 3 Haziran 2018 tarihinde, Fenerbahçe Başkanı olduğu günden bu yanan yüzü gülmeyen Ali Koç için değişen hiçbir şey yok. Küme hattından bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yine aynı hayal kırıklığını yaşadı. Ali Koç'un çekilen bu fotoğrafı ise gecenin en çok konuşulan fotoğrafı oldu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarı tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
22 Ocak 2019 Salı, 09:24:59 Güncelleme: 09:52:50
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