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Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile son dakikada yediği gol ile 1-1 berabere kaldı. 3 Haziran 2018 tarihinde, Fenerbahçe Başkanı olduğu günden bu yanan yüzü gülmeyen Ali Koç için değişen hiçbir şey yok. Küme hattından bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yine aynı hayal kırıklığını yaşadı. Ali Koç'un çekilen bu fotoğrafı ise gecenin en çok konuşulan fotoğrafı oldu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarı tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

22 Ocak 2019 Salı, 09:24:59 Güncelleme: 09:52:50
Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı

FENERBAHÇE'DEN AYNI SENARYO

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında oynanan Fenerbahçe-Bursaspor karşılaşması 1-1'lik beraberlik ile sona erdi.

Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı

Sarı lacivertliler, 20. dakikadada Roberto Soldado'nun röveşata golü ile 1-0 öne geçti ancak son anlarda Aytaç Kara skoru 1-1 yaptı ve maç berabere bitti. Son başından bu yana kötü gidişata son veremeyen Fenerbahçe'de sular durulmazken, gecenin en çok konuşulan ismi Ali Koç oldu.

Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı

İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF

Son dakikalarda yenilen gol sonrası bütün Fenerbahçeliler gibi Başkan Ali Koç da büyük üzüntü yaşadı.

Sezon başından bu yana sürekli olarak üzgün görüntüler veren Koç'un başını öne eğdiği fotoğraf, sosyal medyada dün gecenin en çok paylaşılan karesiydi.

Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı

ALİ KOÇ HEP YIKILIYOR

Ali Koç, benzer görüntüleri daha önceki maçlarda da vermişti.

1-0'lık mağlubiyetin rövanşında Benfica ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda veda etmişti. Bu görüntü o akşam çekilmişti.

Fenerbahçe küme hattından kurtulamadı! Ali Koç yine yıkıldı

Fenerbahçe'nin evinde 2-0 öne geçtiği maçta Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Ali Koç 90+4. dakikada yenen gol sonrası adeta yıkım yaşamıştı.

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