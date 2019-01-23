Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İlk maçı 3-2 kazanan Yeni Malatyaspor, rövanşta da 2-1 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.

Yeni Malatyaspor'a turu getiren golleri Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu attı. Sarı siyahlıların, Fenerbahçe'den kiraladığı Barış, 1 gol, 1 asistle göz doldurdu. Göksu Türkdoğan'ın tek golü Bodrumspor'a yetmedi. 2. Lig temsilcisi, Ankaragücü ve Sivasspor gibi Süper Lig takımlarını eleyerek kupaya renk katmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Goller: 61' Göksu (Bodrumspor), 79' Barış Alıcı, 87' Ömer Şişmanoğlu

İLK 11'LER

Bodrum Belediyespor Bodrumspor: Kaya, Özgür İleri, Hüseyin, Göksü, Harun, Onhan, İzzet, Seyid, Ozan, Özgür Yılmaz, Orhan Şam

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Gökhan, murat, Eren, Seth, Ahmet, Barış, Erkan, Mina, Mustafa, Robin