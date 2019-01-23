Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Bursaspor'la karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Sene başından bu yana süren kötü gidişat takımdaki dengeleri karıştırdı. Bursaspor'un 90'da attığı golde Valbuena'nın faul beklentisiyle yerde kalması ve Ayew'in ise rakibi takip etmemesi, takımda karışıklığa neden oldu.
Bursaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'deki sorun gün yüzüne çıktı.
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