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  • 23.01.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 12:16

'de ve 'e büyük tepki!

'de sular durulmuyor... Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında Bursaspor'la karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Sene başından bu yana süren kötü gidişat takımdaki dengeleri karıştırdı. Bursaspor'un 90'da attığı golde 'nın faul beklentisiyle yerde kalması ve 'in ise rakibi takip etmemesi, takımda karışıklığa neden oldu.

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